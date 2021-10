Corriere di Bologna – Arnautovic, niente lesione. Ci sarà a Udine

Esami positivi per la punta austriaca, si lavora per recuperarlo completamente per la trasferta di Udine. Le ottime prestazioni valgono a Theate la convocazione in nazionale maggiore.

Redazione TuttoBolognaWeb

Arrivano buone notizie per Marko Arnautovic: la risonanza magnetica a cui è stato sottoposto ieri non ha evidenziato lesioni, dunque dovrebbe presumibilmente recuperare per gli impegni dopo la sosta;

La speranza dello staff rossoblù è quella di averlo a disposizione per la partita di domenica prossima alle 15 contro l'Udinese, complice la mancata partenza con la nazionale, per lui un programma personalizzato che possa fargli assorbire l'affaticamento muscolare in tempi brevi. In dubbio per la prossima sfida anche Dominguez e Medel, che rientreranno dalla nazionale soltanto venerdì, così come Schouten e Kingsley: l'olandese è tornato a correre soltanto in questi giorni e si spera di riaggregare entrambi al gruppo la prossima settimana per averli a disposizione contro l'Udinese.