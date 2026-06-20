Il Bologna guarda alla vicina Parma per il tanto atteso rinforzo in difesa, ovvero il profilo che con ogni probabilità servirà andare a prendere dopo la cessione di Jhon Lucumi, giunto all'ultima sessione 'da plusvalenza' dato il contratto in scadenza nel 2027.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossoblù, volata in Canada per un evento della famiglia Saputo, avrebbe messo gli occhi su Circati del Parma. Il 22 enne, nato a Fidenza ma di nazionalità australiana, sta disputando il mondiale e il Bologna lo ha individuato, assieme ad altri profili, per ragionare sul post Lucumi. Sul colombiano, invece, si registrano contatti con la Juventus. Fino al 15 luglio vale la clausola da 28 milioni di euro, mentre la via più realistica scatterà dal 16 luglio quando il Bologna chiederà circa 20 milioni più bonus.