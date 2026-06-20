E' Jhon Lucumi oggi il perno centrale del mercato del Bologna e probabilmente il primo che verrà ceduto. Come noto, sul giocatore fino al 15 luglio c'è una clausola da 28 milioni. CONTINUA SOTTO

Il Resto del Carlino fa il punto della situazione e parla di offerte tra i 15 e i 18 milioni da parte di Bournemouth e Juventus, ma il Bologna vuole arrivare almeno a 25 comprensivi di bonus. Occorre, però, farsi trovare pronti sul sostituto. Il quotidiano identifica quattro nomi per la sostituzione, partendo dal solito Jayden Oosterwolde del Fenerbabche, passando per Fedde Leysen dell'Union Saint Gilloise e Diogo Leite, chiudendo con Pirola dell'Olympiacos.