Il Bologna farà uno o due mediani in questa sessione di mercato. Remo Freuler è in scadenza, sta giocando il mondiale ma ancora non ha dato risposto al club, in più non verrà riscattato Simon Sohm.

Il punto del Resto del Carlino parte da Fabio Miretti, che la Juve avrebbe inserito nei discorsi per Jhon Lucumi, sul mediano c'è anche la Fiorentina, ma è su Orel Mangala che ci sono novità. Il mediano belga del Lione, avuto da Tedesco in nazionale, si starebbe proponendo a cifre di saldo: Mangala vuole il Bologna e in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni si potrebbe chiudere. La dirigenza si riserva una valutazione sulle sue condizioni fisiche dopo un grave infortunio. Gli altri nomi sono Peer Koopmeiners dell'Az Alkmaar e Mathias Delorge del Gent.