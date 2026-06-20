Apre oggi in prima pagina con i terzini sinistri il Corriere dello Sport Stadio, che titola 'Il Bologna vira a sinistra'. Sartori al lavoro per individuare l'alternativa a Juan Miranda.

Il quotidiano fa oggi tre nomi per la fascia sinistra, sono Salinas, Gallapeni e Araujo. L'idea del club è prelevare un giovane che possa aspettare il suo momento e crescere alle spalle di Juan Miranda, il titolare della fascia sinistra. Il profilo numero uno è Jorge Salinas del Racing Santander, che costa però 7 milioni e Stadio si chiede se il Bologna vorrà fare un investimento del genere su un giocatore non titolare. Un profilo sensibile diventa allora il portoghese Tiago Araujo, 25 anni del Gent, seguito da Dion Gallapeni, kosovaro del Wisla Plock, tutti meno costosi di Salinas.