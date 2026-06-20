Sul Corriere dello Sport Stadio oggi si affronta anche la questione fascia destra. Se a sinistra si sta cercando un sostituto di Lykogiannis, a destra tutto dipenderà dal futuro di Emil Holm.

Per ora il Bologna può contare su Nadir Zortea e Lorenzo De Silvestri, che resteranno, mentre per la titolarità servirà sciogliere il nodo Holm, che rientra dal prestito alla Juventus. Lo svedese ha contratto e la dirigenza rossoblù sta parlando con la Juve per capire se esiste un margine di manovra per rinnovare i prestiti, coinvolgendo Joao Mario: se andasse così sarebbero tutti felici e contenti. Se, invece, non si trovasse un accordo, Holm rientrerà al Bologna e lì si riaprirà la partita: tenerlo in rosa oppure venderlo e trovare un sostituto.