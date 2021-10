Stankovic: “Mihaijlovic è la mia famiglia”

Intervistato da Tmw, Dejan Stankovic racconta il suo rapporto fraterno con Sinisa MIhaijlovic

L'allenatore della Stella Rossa ha speso parole al miele per Sinisa Mihaijlovic, raccontando l'amiciciza fraterna che lo lega all'allenatore rossoblù. Queste le sue parole: "Sinisa per me è molto più di un ex compagno di squadra. Mihaijlovic è la mia famiglia. Lo apprezzo tantissimo ed è il padrino dei miei figli, così come io lo sono di uno dei suoi. Con lui ho passato momenti bellissimi ma anche duri, mi ha sempre dato aiuto, persino quando era in ospedale. Non mi dimenticherò mai ciò che ha fatto per me. Mi dice sempre che sono il suo fratellino più piccolo perché non vuole che lo chiami papà, ma io lo faccio ugualmente perché Sinisa sarà sempre un punto di riferimento per me".