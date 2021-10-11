Redazione TuttoBolognaWeb

Con una nota sul suo sito ufficiale il Bologna FC comunica la ripresa degli allenamenti. Anche domani porte aperte per possessori di green pass.

"Gli allenamenti della squadra verso la trasferta di Udine riprenderanno domani alle 15 al centro tecnico Niccolò Galli, a porte aperte, con capienza massima di 500 persone e obbligo di esibizione del green pass."

Mihajlovic

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