Con una nota sul suo sito ufficiale il Bologna FC comunica la ripresa degli allenamenti. Anche domani porte aperte per possessori di green pass.
"Gli allenamenti della squadra verso la trasferta di Udine riprenderanno domani alle 15 al centro tecnico Niccolò Galli, a porte aperte, con capienza massima di 500 persone e obbligo di esibizione del green pass."
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Milan-Bologna, le pagelle
Editoriale
Palladino venerabile maestro. Mbangula si prende il Bologna. Rowe....
News
Palladino: "Bravi i ragazzi, ma sabato dobbiamo continuare. I cambi..."
News
Anaclerio: "A Bologna si giudica troppo presto le potenzialità di un giocatore. Mbangula è stato fantastico"
News
Eurolega - Virtus-Zalgiris Kaunas, le pagelle
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti