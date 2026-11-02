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Palladino

"Palladino appena arrivato a Bologna ha impattato soprattutto nella testa dei giocatori. All'inizio quando si è seduto sulla panchina rossoblù ha parlato di preparazione fisica, invece secondo me ha lavorato tantissimo sul piano mentale dei giocatori. Prima dell'arrivo dell'allenatore campano eravamo impauriti, mentre adesso la mentalità dei ragazzi pare cambiata in maniera radicale. Il modulo? Sicuramente ha dato più sicurezza nel reparto arretrato compresi Miranda e Zortea. Inoltre anche gli esterni d'attacco come Cambiaghi e Bernardeschi li vedo più sul pezzo. E poi presto tornerà anche Orsolini"

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