Le ambizioni di Raffaele Palladino, come quelle di Thiago Motta e Vincenzo Italiano. E il Bologna dovrà assecondarle, scrive oggi il Corriere dello Sport, per evitare il rischio di perderlo a giugno.

Il tecnico vuole essere messo nelle condizioni di poter credere all'Europa e decisivo sarà anche il mercato di gennaio, in cui serviranno un paio di correttivi di qualità. Certezze di farcela non ce ne sono, ma per il Cor Sport è fondamentale che la società segue il suo allenatore, proprio ora che è stata ritrovata la rotta giusta. 'Guai a pensare di non averci neanche provato, non sarebbe da lui, troppo lontano dal suo modo di vivere il mestiere' scrive oggi Stadio sulla necessità di lottare fino alla fine all'Europa, seguendo Palladino. Se il Bologna non dovesse ascoltare il suo allenatore andrebbe a incrinare l'attuale rapporto di fiducia e finirebbe per perderlo a giugno. Come già successo nel passato proprio con Italiano e Motta. Il club, dunque, dovrà rafforzarsi nei reparti che oggi non danno adeguate garanzie.