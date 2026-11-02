Le parole dell'ex difensore rossoblù al Corriere
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Il Bologna di Tedesco era smarrito
Così Marcello Castellini ai microfoni del Corriere di Bologna sul filotto di risultati consecutivi dall'arrivo di Raffaele Palladino: "Il Bologna di Tedesco mi era sembrato subito smarrito e spento, qualcosa non funzionava e la società ha fatto bene e intervenire tempestivamente. C’era bisogno di una scossa, una scintilla che riaccendesse la squadra. Palladino è subentrato con il piede giusto e ha vinto partite difficili. Mi piace, è un tecnico preparato e credo abbia lavorato sulla testa dei giocatori, che quest’anno non aveva sopperito alle cessioni importanti”.
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