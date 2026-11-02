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Il Bologna di Tedesco era smarrito

Così Marcello Castellini ai microfoni del Corriere di Bologna sul filotto di risultati consecutivi dall'arrivo di Raffaele Palladino: "Il Bologna di Tedesco mi era sembrato subito smarrito e spento, qualcosa non funzionava e la società ha fatto bene e intervenire tempestivamente. C’era bisogno di una scossa, una scintilla che riaccendesse la squadra. Palladino è subentrato con il piede giusto e ha vinto partite difficili. Mi piace, è un tecnico preparato e credo abbia lavorato sulla testa dei giocatori, che quest’anno non aveva sopperito alle cessioni importanti”.

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