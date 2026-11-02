'Con garbo, ma anche con grande chiarezza, ed è consigliabile che il governo del Bologna non si faccia scivolare addosso il messaggio che Raffaele Palladino gli ha inviato alla fine di Bologna-Monza' scrive oggi Claudio Beneforti.

Tre vittorie di fila, tredici punti in cinque partite, dal penultimo posto alla zona Europa. Palladino ha riportato il Bologna in linea di galleggiamento e il Cor Sport oggi lo paragona a Thiago Motta e Vincenzo Italiano, due allenatore ambiziosi. Raffaele vuole cogliere la possibilità di riportare il Bologna in Europa e infatti anche sabato ha recapitato il suo messaggio 'sono qui per costruire qualcosa di importante assieme al club, a partire dal mercato di gennaio'. Non significa spendere e spandere, ma fare le cose giuste e funzionali per alzare il livello e mantenere con il tecnico un solido rapporto di fiducia. Come? Innanzitutto con un mediano e valutando il futuro di Dovbyk, oggi dietro non solo a Piccoli ed Enem, ma anche a Odgaard.