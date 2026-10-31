1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

La squadra che voglio

202 giorni dopo il Bologna è tornato alla vittoria. Palladino è a quota 13 punti in sei partite. Così il mister dopo il successo per due a uno sul Monza: "E' stata una partita sporca sotto tanti aspetti. Diciamo che quando si lamentano entrambe le squadre c'è qualcosa che non va nella direzione arbitrale. Ci siamo adattati e abbiamo tirato fuori qualcosa che ancora non avevo visto. Inizio a vedere la squadra che voglio. Abbiamo subito poco, giocando con qualità e principi. Potevamo fare gol anche nel primo tempo due volte e siamo stati bravi a rimontare nella ripresa. Poi i cambi ci hanno dato grande energia. Ci tengo a ringraziare i tifosi e dedichiamo a loro la vittoria, ma come dico sempre non abbiamo fatto ancora nulla".

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3