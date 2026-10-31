I voti del successo sul Monza

Manuel Minguzzi
Palladino discorso

VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan

Skorupski 8

Zero parate, zero uscite, niente di niente in un primo tempo in cui soccombe solo su rigore. Idem nella ripresa, ma salva dal dischetto con una parata che vale tre punti.

Bologna FC v AC Monza - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti