I voti del successo sul Monza
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Skorupski 8
Zero parate, zero uscite, niente di niente in un primo tempo in cui soccombe solo su rigore. Idem nella ripresa, ma salva dal dischetto con una parata che vale tre punti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Anaclerio: "Tre punti fondamentali. Skorupski superlativo. Dovbyk? E' entrato..però Pobega.."
News
Il Bologna 'espugna' il Dall'Ara il rimonta: Pobega e Berna, 2-1 al Monza
News
Skorupski: "Il merito è del gruppo. Ora vogliamo dare continuità"
News
Cambiaghi: "Questo gruppo non si arrende mai. I tifosi meritano questa vittoria"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti