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Vittoria in casa finalmente

Queste le parole di Pepè Anaclerio a Solo Calcio:

"Finalmente sentiamo Poetica di Cesare Cremonini. Era da tanto, troppo, tempo che non si vinceva qui al Dall'Ara. Prima di parlare della fondamentale vittoria del Bologna oggi contro il Monza, ci tengo tantissimo a sottolineare la grande partita di Skorupski. Felicissimo per il nostro portiere perchè ha aiutato la squadra a vincere la partita. Sono contento perchè nel ruolo del portiere abbiamo ritrovato un protagonista. Tre punti fondamentali che ci proiettano a 14 punti e si ricomincia a vedere la parte sinistra della classifica di Serie A"

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