Questo il commento di Pepè Anaclerio al termine di Bologna-Monza
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Vittoria in casa finalmente
Queste le parole di Pepè Anaclerio a Solo Calcio:
"Finalmente sentiamo Poetica di Cesare Cremonini. Era da tanto, troppo, tempo che non si vinceva qui al Dall'Ara. Prima di parlare della fondamentale vittoria del Bologna oggi contro il Monza, ci tengo tantissimo a sottolineare la grande partita di Skorupski. Felicissimo per il nostro portiere perchè ha aiutato la squadra a vincere la partita. Sono contento perchè nel ruolo del portiere abbiamo ritrovato un protagonista. Tre punti fondamentali che ci proiettano a 14 punti e si ricomincia a vedere la parte sinistra della classifica di Serie A"
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