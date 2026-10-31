Le parole di Niccolò Cambiaghi nel post partita
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Così Nicolò Cambiaghi al termine della partita vinta in rimonta dal Bologna sul Monza: “Oggi era importante vincere davanti al nostro pubblico, che se lo merita, così come ce lo meritiamo noi come squadra. Non bisogna mai mollare, perché ogni pallone può fare la differenza. Siamo un gruppo che non si arrende mai e lo abbiamo dimostrato anche nei momenti più difficili. Nazionale? Spero di essere confermato nel gruppo, ma al momento non ci penso: è fondamentale concentrarsi su uno step alla volta”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Bologna-Monza, le pagelle
Editoriale
Niente scherzetto al Dall'Ara. Ora è vero Bologna. E Palladino tiene tutti...
News
Anaclerio: "Tre punti fondamentali. Skorupski superlativo. Dovbyk? E' entrato..però Pobega.."
News
Palladino: "Dedichiamo la vittoria ai tifosi, ma non abbiamo fatto nulla. Non eravamo scarsi prima e..."
News
Il Bologna 'espugna' il Dall'Ara il rimonta: Pobega e Berna, 2-1 al Monza
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti