Così Nicolò Cambiaghi al termine della partita vinta in rimonta dal Bologna sul Monza: “Oggi era importante vincere davanti al nostro pubblico, che se lo merita, così come ce lo meritiamo noi come squadra. Non bisogna mai mollare, perché ogni pallone può fare la differenza. Siamo un gruppo che non si arrende mai e lo abbiamo dimostrato anche nei momenti più difficili. Nazionale? Spero di essere confermato nel gruppo, ma al momento non ci penso: è fondamentale concentrarsi su uno step alla volta”.