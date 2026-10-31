Rossoblù rimontano il Monza e salgono a 14 punti
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Cremonini e Dalla
Partiamo dalla fine. Con Poetica e L'Anno che Verrà. Significa solo una cosa: vittoria. Il Bologna vince contro il Monza e 202 giorni dopo torna al successo in casa. Decisivi Pobega, splendida girata mancina, Bernardeschi, freddo su rigore, e Skorupski, che ha salvato nel finale un penalty di Cutrone. Bologna di nuovo in zona Europa con 14 punti, frutto di 13 nelle ultime 6.
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