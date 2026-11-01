da Pobega a Skorupski, dalle linee guida arbitrali al Var: il meglio e il peggio di Bologna-Monza
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Tanti auguri vecchio stadio, sono talmente innamorato di te che ti ho dedicato un libro e uno spettacolo teatrale. Sarai davvero abbandonato dal Bologna? La curva si è espressa molto chiaramente in senso negativo. Io sono più possibilista: si può giocare in un impianto moderno e confortevole e avere ugualmente il dovere di mantenere vivo uno dei monumenti storici della città.
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