2.17 punti a partita, è questa la media a cui viaggia Raffaele Palladino da quando è alla guida del Bologna. Medie da Champions League, superiori a quelle di Monza e Atalanta, anche lì da subentrato. Il suo arrivo ha ridato identità al gruppo ed era l'obiettivo che Casteldebole stava cercando con l'esonero di Domenico Tedesco.

Cambiato il modulo tattico, e il conseguente passaggio alla difesa a tre, Palladino ha prima trovato risultati, ma successivamente anche gioco e manovra, arginando l'assenza di Piccoli con il recupero di Jens Odgaard. Ma in tutto questo c'è cinismo e concretezza, scrive il Cor Bo, perché la squadra ha medie molto alte tra tiri in porta e gol fatti. Poi, le rotazioni. Palladino ha cercato di ampliarle, ma in alcuni reparti il tecnico si sta affidando ai fedelissimi, soprattutto a centrocampo dove non si deroga da Ferguson e Pobega. Non a caso, sabato nel post partita, il tecnico ha parlato del mercato di gennaio, dove servirà aggiungere giocatori funzionali per aumentare la qualità.