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Vittoria e Skorupski

Così Gianluca Pagliuca a Radio Nettuno Bologna Uno dopo la vittoria di sabato del Bologna sul Monza: "La ruota sta girando, non poteva sempre andare male. C'è stata una grande partita a Milano e sabato il Bologna è stato solido e non si è scomposto dopo essere andato sotto. Ha vinto meritatamente anche se Lukasz ha dovuto parare un rigore. Sono molto contento di averlo rivisto in forma dopo tutto quello che gli hanno detto. Lui ha 36 anni e viene da due lesioni di secondo grado e non è facile ripartire. Ha fatto fatica all'inizio, con qualche errore come li fanno tutti, ma adesso è tornato. C'è stata anche un po' di cattiveria gratuita...ma questo rigore parato gli farà molto bene".

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