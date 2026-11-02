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Bel momento e Parma

Queste le parole di Domenico Maietta ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno:

"Era da un po' di tempo che il Bologna non riusciva a portare a casa tre vittorie consecutive. Nel recente passato il Bologna ci aveva abituato molto bene, però era da un po' che questo non si verificava. Dunque ben vengano queste vittorie perchè regalano morale altissimo a tutto l'ambiente. Iniezione di fiducia in vista della difficile partita di Parma. Si tratta di un derby e come abbiamo visto sabato sera a Milano, durante i derby può sempre succedere di tutto. Inoltre il Parma gioca in casa e proverà in tutti i modi a cambiare le sorti di questo campionato che non è partito bene. Se il Bologna giocherà come ha dimostrato nelle ultime uscite penso che non ci saranno troppi problemi"

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