Quarantasette giorni sono bastati a Raffaele Palladino per svoltare. Il Bologna da penultimo, prima della trasferta di Lecce, è tornato in zona Europa con numeri da record.

Sono tredici punti in sei partite, con una media sontuosa da Champions League di 2.16 punti a partita, e un rendimento pari solo a Roberto Donandoni, quando subentrò a ottobre al posto di Delio Rossi. Nemmeno Mihajlovic arrivò a tanto, infatti il suo subentro a Pippo Inzaghi portò inizialmente solo 7 punti in sei giornate, gli stessi che fece Motta nel 2022 proprio la posto di Sinisa. Non solo, Palladino ha battuto se stesso, perché negli altri due subentri della carriera, a Monza e Bergamo, collezionò 9 punti in sei partite. Per ora sì, Palladino ha un passo da Europa.