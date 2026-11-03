Oggi incomincia la ripresa degli allenamenti a Casteldebole e con i riflettori puntati tutti sulla trasferta di Parma, mentre però, come riferito da Stefano Brunetti: "si lavoro agli innesti nuovi dalla infermeria".

Se infatti sembra essere prossimo, dopo la panchina in via precauzionale contro il Monza, il ritorno di Orsolini, si sta facendo di tutto per tentare di recuperare per il derby emiliano anche le due prime punte, Enem e Piccoli. Il primo infortunatosi al tendine poco prima della sfida di Cagliari, ha saltato anche le ultime due partite, mentre il secondo è ormai da 3 settimana alle prese con un problema ai flessori rilevato nel corso del primo tempo contro l'Inter. Se il ritorno di Orso è pressochè certo, ma con quest'ultimo chiamato comunque a riconquistarsi con forza la maglia da titolare vista la concorrenza, per i due "bomber" quella di tornare in campo è solo una speranza, e con la consapevolezza che il posto dal 1' è ad oggi tra le mani Jens Odgaard.