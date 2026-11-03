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Partita importante

La trasferta di Parma rappresenta un punto importante della stagione rossoblù, soprattutto per capirne gli eventuali obiettivi, e nella quale i tifosi certamente non vorranno far mancare il loro sostegno. Quella che si terrà al Tardini sabato è infatti una partita storica, segnata dalla vicinanza e conseguente rivalità con i ducali, e in cui il popolo rossoblù vi parteciperà con più di tremila tifosi. Rivalità nata nei primi anni Novanta quando il Parma salì per la prima volta nella sua storia in Serie A, per poi andare a competere anche nei grandi palcoscenici europei. Storiche le sfide fra Beppe Signori ed Hernan Crespo così come Roberto Baggio e Gigi Buffon

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