I due marcatori di sabato, secondo quanto riferito da Gazzetta, sarebbero più che mai vicini a promulgare la propria presenza in quel di Bologna almeno fino al 2029.

Se infatti fosse possibile individuare due artefici, nell'undici titolare di Palladino, della rinascita rossoblù, quei due sarebbero Bernardeschi e Pobega. Il primo è ormai di fatto un tuttocampista, ed in questa stagione ha già raggiunto quota 3 goal, mostrandosi in più di un'occasione come il vero fantasista della squadra. Mentre il secondo, inamovibile in coppia con Ferguson sulla mediana, è riuscito a fornire quella fisicità e dinamicità che tanto erano mancate al centrocampo rossoblù ad inizio stagione. Con loro due in campo il Bologna sembra aver trovato la sua dimensione, ed è ora pronto a confermarli. Entrambi sembrano infatti prossimi ad allungare la scadenza del proprio contratto, inizialmente prevista fino al 2028, di un'ulteriore stagione, a dimostrazione di quanto sia la società che lo stesso Palladino puntino su di loro.