Con un media di 2,17 punti a partita e tre vittorie di fila, Palladino è riuscito, nel giro di poche settimane, a recuperare la fiducia, prima dei giocatori e poi di tutti i tifosi.

Come sottolineato infatti dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, dopo un inizio stagione a dir poco problematico, con l'avvento dell'ex tecnico dell'Atalanta si sono riaccese le luci su un futuro, quello del Bologna, che oggi sembra finalmente tornare a splendere. Dal canto suo Palladino ha mostrato ancora una volta la sua grande forza d'animo e la sua innata voglia di non accontentarsi mai. Dopo due gestioni, come quelle di Italiano e Motta, i rossoblù avevano bisogno di ricominciare da qualcuno che, seppur con un'idea di gioco differente, avesse almeno la stessa "fame" dei precedenti. Il suo modo di comunicare e quello di vivere ogni singolo allenamento fanno di Palladino un erede perfetto di Italiano, con la speranza che i risultati possano essere gli stessi.