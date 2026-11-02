Tre vittorie consecutive, una settimana da tour de force con tre partite in pochi giorni e il premio concesso dal tecnico Raffaele Palladino è stato utile a far rifiatare la truppa: due giorni di riposo.

I lavori al Niccolò Galli riprenderanno martedì in vista della trasferta al Tardini di Parma, dove il Bologna vuole proseguire la sua striscia sorretto, si presuppone, da un esodo di massa. Da valutare l'infermeria, che piano piano si sta svuotando. Riccardo Orsolini è rientrato in gruppo già la scorsa settimana e proverà a prendersi la maglia da titolare (ma Berna e Cambiaghi sono difficili da togliere), mentre col Monza sono rimasti fuori Jay Enem e Roberto Piccoli. L'assenza delle due prime punte ha spalancato le porte della titolarità a Jens Odgaard, sempre molto lodato da Palladino, con Artem Dovbyk rimasto indietro nelle gerarchie. L'ucraino dovrà sudare e lottare per una maglia, non solo per le prestazione di Jens, ma anche perché verso Parma dovrebbe rientrare Piccoli a rimpinguare le rotazioni offensive assieme al danese. Tempi forse più lunghi per Jay Enem, che sarà rivalutato a partire da domani ma la tendinopatia rischia di farlo rientrare solo dopo la sosta.