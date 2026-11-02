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Lione

Nei prossimi giorni potrebbe esserci un clamoroso ritorno di Thiago Motta nelle vesti di allenatore, questa volta per il Lione. Ma prima facciamo un passo indietro.

L'ex allenatore del Bologna è reduce dalla deludente esperienza con la Juventus, che, col senno di poi, è stata solo il preludio di quelli che per tutti i tifosi juventini sono alcuni degli anni più oscuri del proprio club. Ora però, dopo quasi due anni di inattività, visto che l'esonero con i bianconeri arrivò il 23 febbraio 2025, è in dirittura d'arrivo una nuova esperienza in Francia. Una terra che conosce bene, visti i suoi trascorsi da calciatore al PSG.

Nell'ultima partita del Lione, vinta 2-0 contro l’Angers, l'attuale allenatore dei francesi, Paulo Fonseca, è scoppiato in lacrime dopo la vittoria con tutti i giocatori corsi ad abbracciarlo. Il successo intanto porta la squadra al terzo posto, a -3 dai bicampioni europei del Psg. Nelle ultime settimane, infatti, l'imminente passaggio dell'ex allenatore del Milan allo Sporting Lisbona e quelle lacrime confermano velatamente che il cambiamento è nell'aria.

Al suo posto, come riportato anche da Nicolò Schira, il candidato principale sembra essere proprio Thiago Motta, che tornerebbe dunque in panchina dopo la lunga inattività e i diversi accostamenti che l'hanno visto vicino soprattutto alla panchina della nazionale italiana.

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