Il Bologna ha incontrato Futuro Rossoblù: ecco com’è andata

Non solo Sinisa Mihajlovic, che sta incontrando una delegazione del tifo dalle 18.30 allo Stadio Dall’Ara, ma a Casteldebole c’è stato un confronto tra l’associazione Futuro Rossoblù e la dirigenza del Bologna. All’incontro erano presenti il presidente dell’associazione Luca Melega da una parte e l’amministratore delegato Claudio Fenucci e il coordinatore tecnico Walter Sabatini dall’altra. Da parte del Bologna è stata accolta la richiesta di un dialogo più aperto con la piazza e ci sarebbe stato un chiarimento per le parole di Walter Sabatini al Pallone nel 7 dopo la chiusura del mercato. Il dirigente rossoblù avrebbe presentato le proprie scuse per l’equivoco creato dal suo affondo verso la critica subito dopo la fine del mercato invernale, frasi che avevano scatenato una reazione da parte della piazza delusa dal mancato arrivo di una punta. Per quanto riguarda il Restyling del Dall’Ara, sarebbe arrivata la conferma dell’intenzione di costruire un impianto temporaneo al Caab per ospitare il Bologna durante i lavori.