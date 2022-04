Bologna, dov’eri finito?

Dirò una cosa banale, come spesso mi capita: se il Bologna fosse stato sempre questo...Il punto di San Siro non è importante per la classifica in sé, la squadra non ha mai rischiato in ottica salvezza, conta per come è maturato, cioè con il gioco nel primo tempo, la lotta nella ripresa. Il tutto alla fine di un weekend che ci vedeva 'attenzionati' dalle altre, ovvero Napoli e Inter vincenti e in attesa di un passo falso del Milan. Il Bologna ha fatto il proprio dovere e non si è concesso al ruolo di sparring partner, cioè tutto quello che temevamo. Sulla carta doveva essere un tre a zero secco, invece è finita a reti inviolate con un Bologna che addirittura si è fatto preferire nel primo tempo. La ripresa, passata dietro a difendere, ha fatto vedere quanto meno intensità, grinta e determinazione nel non voler capitolare. Se fossimo stati sempre così gagliardi e a testa alta avremmo visto una stagione diversa.