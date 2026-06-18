Gianmario Specchia, responsabile del settore scouting del Bologna, ospite di Radio Nettuno Bologna Uno
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La struttura del Bologna
Nel corso della trasmissione 'Mezzogiorno rossoblù' su Radio Nettuno Bologna Uno è stato ospite il responsabile dello scouting del Bologna Gianmario Specchia. Questo il suo intervento:
"Siamo una ventina di collaboratori interni, abbiamo una struttura numerosa e questo ci dà la possibilità di coprire bene l'Europa e il Sudamerica, ovvero nei campionati dove facciamo maggiormente scouting. Abbiamo osservatori che fanno base all'estero e alcuni che fanno base in Italia ma che viaggiano in continuazione. Ogni osservatore arriva a vedere circa 200 partite dal vivo e in un anno complessivamente arriviamo a 2500 partite globali. E' un lavoro ciclico, normalmente lavoriamo in funzione delle finestre di mercato per farci trovare pronti".
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