Un anno fa spinse parecchio per andare al Napoli e il Bologna lo accontentò dopo una lunga ed estenuante trattativa a inizio estate, fino al sì definitivo per circa 35 milioni più bonus. CONTINUA SOTTO

Sam Beukema ha voluto vestirsi di azzurro per giocare ancora la Champions, alzare il livello e sperare nella convocazione del ct Ronald Koeman. Alla fine, però, è rimasto escluso dalla lista dei convocati per il mondiale e nel frattempo il Napoli di Max Allegri valuta rinforzi in difesa. L'obiettivo numero uno è Mario Gila della Lazio, che dunque rischierebbe di togliere ulteriore spazio al centrale olandese, tanto che si era vociferato di un suo possibile passaggio alla Lazio proprio per sostituire Gila. In realtà, le intenzioni di Beukema sono quelle di rimanere in azzurro per giocarsi le sue carte con il nuovo allenatore. Chissà come andrà a finire.