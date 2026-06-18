Jhon Lucumi è il principale indiziato a partire, ma succederà solo all'offerta giusta. Per ora non sono arrivati i 20 milioni fissati come asticella minima dal Bologna. CONTINUA SOTTO.

Intanto, il giocatore è già stato protagonista al mondiale all'esordio della Colombia con il 3-1 all'Uzbekistan e questo potrebbe aumentarne il valore, ma difficilmente il Bologna potrà tirare troppo sul prezzo considerando il contratto in scadenza tra un anno. C'è anche in vigore la clausola da 28 milioni, ma proprio la situazione contrattuale porterà le pretendenti ad aspettare. Come riporta il Carlino, su Lucumi ci sono Bournemouth e Besiktas all'estero, Juve e Roma in Italia, ma l'offerta giusta non è ancora stata recapitata a Casteldebole. Nessuna novità nemmeno sul fronte Orsolini: il giocatore non ha ancora fornito una risposta sul rinnovo.