Passi avanti per Peer Koopmeiners e l'inserimento di Alvaro Rodriguez nella lista di mercato dell'attacco. Il punto della situazione in casa rossoblù è stato fatto dall'esperto di mercato Luca Cilli tramite il proprio profilo X. CONTINUA SOTTO

Per il collega, il Bologna si avvicina a Peer Koopmeiners dell'Az Alkmaar, considerato l'obiettivo numero uno, mentre più difficile è la pista Orel Mangala, per un fattore di costi. Come centravanti, in caso di uscite, piace Alvaro Rodriguez dell'Elche. Così Cilli: 'Il Bologna si avvicina a Peer Koopmeiners dell’AZ Alkmaar, ora primo obiettivo per il centrocampo. Per Mangala del Lione a oggi non ci sono i margini per motivi di costi, non in linea con i parametri del club. In attacco una opzione concreta è Alvaro Rodriguez dell’Elche, valutazione fra i 13 e i 15 milioni. Nome da tenere in considerazione".