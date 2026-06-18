Tornano solidi i rapporti tra Juve e Bologna dopo le 'frizioni' con Giuntoli e Motta? Può essere. Lo sottolinea Gazzetta dello Sport che parla dell'arrivo di Giovanni Carnevali, da sempre in ottima amicizia con l'Ad del Bologna Claudio Fenucci.

Così, oltre a Fabio Miretti, tornato nei radar rossoblù, i due club potrebbero riaprire la trattativa per Emil Holm e Joao Mario. Lo svedese piace a Spalletti più del portoghese per il ruolo di terzino destro e l'ex Porto si era invece ben imposto a Bologna sotto la guida di Vincenzo Italiano. I due club, dunque, potrebbero tornare a ragionare su uno scambio di prestiti, riaprendo il dialogo che un paio di stagioni fa si era in parte interrotto. Dialogo che potrebbe essere amplificato se la Juventus dovesse ufficialmente iscriversi nella corsa a Jhon Lucumi.