Mercato Bologna, niente panico

Ho passato due settimane in vacanza, tenendomi aggiornato ma non in maniera assidua, e alla fine mi sono detto ‘caspita, il Bologna non ha ancora ufficializzato nessun acquisto’. Accipicchia, che disastro! Ma poi mi sono reso conto che questa non è una estate normale e il 25 agosto, che di solito avvia verso l’ultima settimana di mercato, rappresenta una data qualsiasi e non un countdown inesorabile verso il gong e la famosa chiusura della porta. Il campionato parte tra un mese, il mercato non è ancora aperto e tutte le squadre di Serie A si guardano intorno per capire come e quando portare a termine i propri colpi.

Scheda 1 di 5