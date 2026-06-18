Arrivano ulteriori conferme sulla pista Fabio Miretti per il mercato estivo del Bologna. Il club rossoblù cerca rinforzi in mediana e, oltre Peer Koopmeiners e Mathias Delorge, ci sarebbe una traccia verso il centrocampista classe 2003 della Juventus.

La conferma è arrivata dall'esperto di mercato Gianluigi Longari di Sportitalia, che ha svelato su X la pista del Bologna verso Miretti e la valutazione fatta dalla Juventus sul cartellino. Il 17 giugno Longari scriveva dei contratti tra rossoblù e bianconeri per il giocatore, su cui aveva mostrato interesse anche la Fiorentina, mentre oggi il giornalista ha rilanciato la notizia 'La valutazione della Juventus per Miretti si aggira tra i 12 e i 14M. Il Bologna continua a seguire con interesse le evoluzioni', le parole di Longari.