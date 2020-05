Ibra sì, Ibra no: vale la pena tentare il grande colpo?

La carriera di Zlatan Ibrahimovic forse continuerà. L’attaccante svedese non ha patito la rottura del tendine d’Achille come inizialmente ipotizzato, per lui ‘solo’ una lesione muscolare al soleo che gli consentirà di continuare la sua carriera. D’altronde è difficile vedere un personaggio come Zlatan ritirarsi non per sua scelta ma per infortunio: rovinerebbe la storia e il fascino del suo personaggio. Ecco allora che anche Sinisa Mihajlovic non perde le speranze di averlo in rossoblù, consapevole che probabilmente la sua avventura al Milan è agli sgoccioli. A Ibrahimovic o offri un ruolo di primo piano oppure tanto vale che lo lasci libero e in rossonero c’è troppa incertezza su quello che sarà il nuovo corso.

