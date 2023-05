Bologna, Motta verso la permanenza: sarà mercato basato sulle idee

Incontro importante quello di oggi, ma ancora interlocutorio. Iniziato dopo pranzo attorno alle 14.30, il summit ha avuto come ordine del giorno la valutazione dell'annata in corso e la pianificazione del futuro, con l'intenzione di porre le basi per quella che l'amministratore delegato Claudio Fenucci ieri sera ha definito come volontà di crescere ancora dal punto di vista sportivo. Per fare questo sarà necessario imbastire una strategia di mercato di un certo tipo, la quale sarà fondamentalmente basata sulle idee più che sul budget (non imponente). Il summit è stato interlocutorio anche per un semplice motivo: i giocatori in scadenza. Motta ha identificato una cerchia di giocatori fondamentali nell'ossatura portante, ma due di questi sono in scadenza 2024 e c'è il rischio di un parametro zero. Sulla base anche di chi rinnoverà o no ( Orso più sì, Nico più no) si valuterà la conseguente strategia di mercato per trovare un equilibrio tra i numeri di bilancio e il mantenimento della qualità della squadra. La missione sarà avere numeri sani senza indebolire il parco giocatori. Qui entreranno in scena le idee di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio menzionate ieri sera da Fenucci.

In questa ottica l'idea principale è l'autofinanziamento, ovvero procedere verso un target chiaro come incasso dal mercato in uscita per poi reinvestire su quello in entrata. Da qui i famosi 30 milioni come obiettivo estivo sulle cessioni. Ovviamente, molto dipenderà da quante ne verranno effettuate nell'ossatura portante, al momento forse una, ovvero Dominguez se non rinnovasse, cercando di tenere tutti gli altri e ampliando il mercato in uscita con la cessione di giocatori non cardine (anche Van Hooijdonk può generare un buon incasso). Poi si reinvestirà e lì toccherà a Sartori e Di Vaio trovare la chiave di volta ben sapendo che non ci saranno corposi extrabudget. Ma sul mercato ci si raggiornerà tra qualche giorno, ovvero quando sarà più chiara la volontà di Orso e Nico, perché in entrata servirà un difensore centrale considerando il lungo infortunio di Soumaoro, un eventuale sostituto di Dominguez e ovviamente rinforzi in attacco, soprattutto sulle fasce. Come centravanti, invece, la strategia sarà decisa sulla base del futuro di Marko Arnautovic. L'austriaco non è tra i giocatori cardine di Motta ma per uscire di scena servirà una offerta adeguata per il suo cartellino. Insomma, incontro importante sì ma interlocutorio. Motta resterà? Per ora è sì al netto di possibili offerte da squadre di rango. Ma in questo caso è il Bologna a fissare un dead line oltre il quale non andare.