Il Bologna cerca un terzino sinistro che possa fare da vice Juan Miranda nel corso della stagione. Diversi profili sono stati seguiti durante le ultime settimane ma oggi la ricerca sembra concludersi su Lasse Gunther.

Laterale sinistro classe 2003 dell'Elversberg, oggi Gunther appare il giocatore più vicino anche per costi accessibili. Da Vazquez a Salinas, passando per Obrador, tutti giocatori sondati da Sartori e Di Vaio ma alla fine la ricerca dovrebbe concludersi con Gunther e ad un costo di 3 milioni di euro. A destra, invece, sono sicuri della permanenza Lollo De Silvestri e Nadir Zortea, mentre Emil Holm dovrebbe uscire nel corso dell'estate e anche la traccia Joao Mario è durata pochi giorni, scontrandosi davanti all'ingaggio da due milioni del terzino portoghese.