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Rinnovo di Orso

Due settimane per il sì o per il no. Il Bologna e Riccardo Orsolini parleranno in questi giorni di nuovo del rinnovo e da qui alla fine del ritiro di Valles potrebbe arrivare una risposta definitiva. Da mesi il club ha recapitato la propria proposta, due milioni più bonus, dall'altro l'entourage ha chiesto cifre rivisitate verso l'alto e la trattativa prosegue a piccoli passi. Resta l'ottimismo di Casteldebole, ma ora tocca a Orso fornire una risposta.

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