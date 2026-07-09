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I tempi e le strategie

DI SIMONE ONESTINI

Il calciomercato, in questo anno di mondiali, segue gli sviluppi del torneo e le prestazioni dei molti atleti impegnati in questa, a mio modo di vedere, relativamente entusiasmante, edizione. Il Bologna generalmente ha sempre costruito la squadra con tempi più lunghi rispetto alla media delle altre società di serie A, per scelta strategica e gestione economica consapevole, quindi non sarà una novità, vedere completare la rosa al fotofinish. Molti si domandano chi lascerà i rossoblu e si trastullano nell'idea che servano cessioni importanti per vedere arrivare giocatori altrettanto bravi, quando in realtà, la parte tecnica è una scelta che è stata fatta in tempi non sospetti, e che quindi prescinde da chi se ne andrà, se non per un fatto economico.

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