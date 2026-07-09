Cambio di strategia a centrocampo per il Bologna? Non più un mediano regista davanti alla difesa ma una sorta di box to box da assetto variabile dotato di tecnica e velocità? Forse sì, sostiene Gazzetta dello Sport.

Da qui l'inserimento del Bologna su Azzedine Ounahi, 26 anni e jolly di centrocampo del Marocco che stasera si gioca i quarti di finale contro la Francia al mondiale. Ecco allora che Sartori e Di Vaio cercano qualità ma anche muscoli, così Ounahi diventa una idea e i contatti con l'entourage sarebbero stati allacciati. Col Girona è retrocesso, ma al mondiale sta facendo bene e al Bologna piace. Non solo Ounahi. In lista sarebbe finito anche Michael Folorunsho, altro mediano muscolare che dopo il prestito al Cagliari è rientrato al Napoli. Si attendono le valutazioni di Allegri, mentre il Bologna lavora su un prestito con diritto di riscatto.