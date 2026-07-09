Svelata la maglia away per la stagione 2026/2027
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Di colore bianco
Macron e Bologna FC 1909 svelano il nuovo Away Kit per la stagione 2026/27: una divisa che interpreta in chiave contemporanea uno dei codici più riconoscibili dell’identità del club, l’iconico colore bianco. Grazie all’utilizzo dell’inedito tessuto jacquard Eco 3D Knit Matrix, la maglia Away 2026/27 diventa una tela raffinata, impreziosita da dettagli rossoblù che ne esaltano stile, eleganza e appartenenza, costituendo un altro capitolo di una partnership che prosegue da 25 anni.
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