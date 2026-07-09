Sono due i mediani che servono a Tedesco considerando il manato riscatto di Simon Sohm e la probabile uscita di Remo Freuler a scadenza di contratto.

Per il Corriere dello Sport, oltre alla traccia per Mikel Amondarain, con cui il Bologna sta trattando con l'Estudiantes, ci sarebbe anche quella che porta a Michael Folorunsho del Napoli. Reduce dal prestito al Cagliari, il centrocampista è tornato in azzurro e ha caratteristiche diverse da Amondarain, motivo per il quale il Bologna ci starebbe pensando ed entrambi potrebbero arrivare a Casteldebole. Tedesco vorrebbe dunque due centrocampisti dato che oggi in rosa ci sono solo Ferguson, Moro e Pobega, in un reparto corto e infarcito di giovani, Libra e Badori oltre alla incognita El Azzouzi. Per ora il club rossoblù avrebbe chiesto al Napoli un prestito con diritto di riscatto.