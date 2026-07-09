Serve l'affondo decisivo per prendere Mikel Amondarain, mediano dell'Estudiantes e considerato da Sartori e Di Vaio l'innesto principale per il centrocampo.

Sartori lotta, scrive Stadio in prima pagina, perché sul giocatore ci sarebbero altre offerte e servono 10 milioni per chiudere la trattativa. 'Amondarain ha fretta' sostiene il quotidiano: 'È sempre la stessa musica, che al Bologna piaccia Mikel Amondarain non è sicuro, di più, va matto per questo ragazzo argentino del 2005, poi che Giovanni Sartori e Marco Di Vaio ce la facciano anche a chiuderlo è un altro discorso' scrive chiaramente Claudio Beneforti. I dirigenti del Bologna sono quotidianamente in contatto con quelli argentini, ma serve un rilancio e l'offerta giusta per il cartellino. L'Estudiantes ha già rifiutato sette milioni dal Betis e molto probabilmente ne chiede circa 10 ed è necessario trovare la quadra perché la notizia è ormai diventata di dominio pubblico e altre società potrebbero inserirsi. Il ragazzo apprezza Bologna e vuole arrivare a dama e il suo stesso procuratore sta facendo da intermediario, ma tuttora il club rossoblù sta cercando di abbassare i costi del cartellino.