L'8 agosto i rossoblù in campo contro un avversario di Serie B: di fronte il Pisa

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

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Il Bologna ha comunicato oggi una nuova amichevole estiva. Sabato 8 agosto, alle 17 al centro tecnico Niccolò Galli, i rossoblù affronteranno in amichevole il Pisa, formazione che milita nel campionato di Serie B. Di seguito il calendario di tutte le amichevoli pre campionato.

12 luglio Bologna-Arminia Bielefeld (Valles);

22 luglio Bologna-Heidenheim (Valles)

25 luglio Bologna-Iraklis (Valles)

1 agosto Bologna-Cambuur (Casteldebole)

8 agosto Bologna-Pisa (Casteldebole

15 agosto Brighton-Bologna (Brighton)

Casteldebole

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