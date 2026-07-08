L'8 agosto i rossoblù in campo contro un avversario di Serie B: di fronte il Pisa
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Il Bologna ha comunicato oggi una nuova amichevole estiva. Sabato 8 agosto, alle 17 al centro tecnico Niccolò Galli, i rossoblù affronteranno in amichevole il Pisa, formazione che milita nel campionato di Serie B. Di seguito il calendario di tutte le amichevoli pre campionato.
12 luglio Bologna-Arminia Bielefeld (Valles);
22 luglio Bologna-Heidenheim (Valles)
25 luglio Bologna-Iraklis (Valles)
1 agosto Bologna-Cambuur (Casteldebole)
8 agosto Bologna-Pisa (Casteldebole
15 agosto Brighton-Bologna (Brighton)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato
Mercato - Si cerca un terzino sinistro: tutti i nomi
News
Il Grande Vuoto: come sopravvivere 95 giorni senza BFC e la rivista Calcio d’Inizio
Mercato
Chi meno spende più spende. Il Bologna alla prova del nove sul mercato
Mercato
Conferme dall'Argentina: il Bologna vira su Amondarain
Mercato
Mercato Bologna - Tutti gli aggiornamenti su Ugresic e Amondarain. Pessina in porta...
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti