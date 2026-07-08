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Servono mediani

E' ansia da mercato, comprensibilmente. Il Bologna si è radunato senza nuovi innesti, ma è lecito attendersi qualcosa in questi giorni che separano dal ritiro di Valles, in una lunga estate che vivrà anche di cessioni (speriamo non Castro e Rowe assieme). Se difesa e attacco sono oggi sovrabbondanti, ed è lecito sfoltire per poi migliorare la qualità della rosa con qualche acquisto intelligente, a centrocampo, tra vacanze, giocatori con il contratto scaduto e mancati riscatti, serve invece un colpo immediato. E' un dato di fatto e non più una opinione visto che gli unici mediani di prima squadra convocati per oggi sono stati Pobega ed El Azzouzi, a cui sono stati aggiunti i giovani Badori e Libra: Tedesco ha bisogno di forze fresche in attesa del ritorno di Ferguson e Moro. Inoltre, con Freuler che non ha firmato il rinnovo di contratto da mesi, la situazione è diventata ulteriormente emergenziale e il club sarebbe dovuto intervenire il prima possibile. Non è panico, sia chiaro, ma una semplice constatazione sul reparto cardine di qualsiasi squadra e quello che forse ha sofferto di più nell'ultima stagione rossoblù.

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