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95 giorni senza Bologna

DI ANDREA PERSICO

Il terrore arriva puntuale ogni anno a metà maggio. No, non parliamo di scadenze fiscali, balzelli o acconti IMU. Parliamo della vera tragedia che colpisce l’umanoide tifoso: la fine del campionato. Come faranno questi esseri umani a trascorrere 95 giorni senza il Bologna? Come si può sopravvivere al caldo afoso e appiccicaticcio delle estati in pianura, scandite solo dal ronzio di un ventilatore alla terza velocità e dalle uscite serali, rigorosamente in canottiera e ciabatte, per lo svuotamento del rusco?

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