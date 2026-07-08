C'è una pedina che il Bologna dovrà prendere da qui alla fine del mercato: il terzino sinistro al posto di Charalampos Lykogiannis.

Negli ultimi giorni si era parlato di Victor Valdepenas del Real Madrid, diciannove anni capace di fare anche il centrale, ma nelle ultime ore si è inserita la Fiorentina e in più il neo tecnico delle merengues José Mourinho vuole valutarlo in ritiro, come riporta il Resto del Carlino. Ci sono allora altre piste, per esempio Jesus Vazquez del Valencia dato che gli spagnoli hanno sondato Thijs Dallinga. In Portogallo piace Obrador, visto nell'ultima stagione al Torino ma di proprietà del Benfica, ma pure Angori del Pisa, più volte visionato dai dirigenti rossoblù. Infine c'è Lasse Gunther dell'Elversberg.